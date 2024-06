Résultat des législatives à Vieille-Église : l'élection 2024 en direct

11:02 - Vieille-Église : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire de Vieille-Église, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 595 logements pour 1 453 habitants, la densité de la commune est de 65 habitants/km². L'existence de 54 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 22,22% des résidents sont des enfants, et 17,01% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,04% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 804,11 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Vieille-Église, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.