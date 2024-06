En direct

19:43 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Villemontais fait envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,28% à Villemontais. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 2,84% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,09% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant autour des 19% sur place. Pour le premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 15,42% des votes dans la commune.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Villemontais en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Villemontais entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 23% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,67% pour la liste Rassemblement national à Villemontais il y a trois semaines Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Villemontais, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 35,67% des suffrages contre Valérie Hayer à 14,66% et François-Xavier Bellamy à 10,94%. Si on entre dans le détail, 163 habitants l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Villemontais lors de la dernière présidentielle La présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,5% contre 33,44% pour Emmanuel Macron. Villemontais n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,2% et 6,47% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,73% contre 58,27%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Villemontais Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces législatives 2024. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Villemontais, comptant 15,65%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 32,71% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Villemontais Dans la ville de Villemontais, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 5,74% et une densité de population de 79 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (20,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 434 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,06%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,0%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Villemontais mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,99% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les législatives débutent à Villemontais : l'abstention en question L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Durant les dernières élections européennes, sur les 791 inscrits sur les listes électorales à Villemontais, 39,95% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,13% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,71% au premier tour. Au deuxième tour, 52,1% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.