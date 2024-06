Résultat des législatives à Villeparisis : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une prévision de 38% à 43% pour la gauche à Villeparisis Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Villeparisis, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 38,74% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à affiner avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,45% à Villeparisis le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 43% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Villeparisis lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant sommairement la progression du RN constatée des dernières européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de se situer tout proche des 30% à Villeparisis. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages également grappillés par le parti dans la localité sur la même période (24,54% pour Jordan Bardella en 2019 et 30,8% le 9 juin dernier) : un bond de 6 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Villeparisis dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives. Dans le détail, 1842 habitants de Villeparisis passés par les bureaux de vote ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella a convaincu ainsi 30,8% des voix devant Manon Aubry à 30,6% et Raphaël Glucksmann à 9,45%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Villeparisis lors de l'élection présidentielle Il faut noter que le RN avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 21,05% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 37,91%, suivi donc de Marine Le Pen avec 21,05% et Emmanuel Macron avec 20,45%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 39,21% contre 60,79%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Villeparisis ? Le nombre de bulletins du RN sera scruté à la loupe pour cette élection législative 2024, au niveau local. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Villeparisis, comptant 22,73%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 38,74% des voix. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Villeparisis : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Villeparisis mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,58% et une densité de population de 3167 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2364,9 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 5 246 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 19,13% et d'une population étrangère de 14,97% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Villeparisis mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,23% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - La participation aux élections législatives à Villeparisis (77270) L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera immanquablement l'abstention à Villeparisis. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Villeparisis. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 35,36% au niveau de la ville. L'abstention était de 28,15% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 62,98% au premier tour. Au deuxième tour, 62,4% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Ersilia Soudais dans la 7ème circonscription de Seine-et-Marne ?