En direct

19:50 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Villerest convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villerest, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,28% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 12,56% à Villerest le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un score de 21% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (4,45%), de l'EELV Marie Toussaint (3,67%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,84%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 15 points à Villerest Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des indices se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 15 points à Villerest entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 23% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du RN à Villerest Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Villerest. L'extrême droite a enregistré 39,6% des voix, soit 864 voix, face à Valérie Hayer à 14,53% et Raphaël Glucksmann à 12,56%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Villerest lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Villerest avec 25,1% contre 31,92% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,51% et 8,43% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 41,78% contre 58,22%.

12:32 - Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Villerest Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Même si la démarche a aussi ses biais… Les élections législatives 2022 à Villerest ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 15,34% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Loire, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 28,69% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 39,37% contre 60,63% pour les vainqueurs. Antoine Vermorel-Marques remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Villerest : perspectives électorales Dans la ville de Villerest, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 31,41% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,8%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 2 007 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,62%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,11%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Villerest mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,52% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Législatives précédentes à Villerest : l'impact de la participation Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Durant les élections européennes de début juin, le pourcentage d'abstention atteignait 42,95% des électeurs de Villerest. L'abstention était de 47,51% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,25% au premier tour. Au second tour, 54,61% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Villerest ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.