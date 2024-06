Résultat des législatives à Villers-Bocage : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Villers-Bocage le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin vont peut-être s'accorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée aux européennes à Villers-Bocage. Le mouvement a convaincu 34,52% des votes, soit 243 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 17,19% et Raphaël Glucksmann à 11,08%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Villers-Bocage La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. On remarque que le RN avait affiché au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans à Villers-Bocage que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait engrangé 22,65% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,81%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,65% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,13%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 39,53% contre 60,47%).

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Villers-Bocage Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour cette législative au niveau local. Lors des dernières législatives à Villers-Bocage, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 31,88% pour Jean-Claude Leclabart (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,70%). Jean-Claude Leclabart remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Villers-Bocage : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Villers-Bocage, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,27% et une densité de population de 97 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 658 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,67%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,12%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Villers-Bocage mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,11% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les législatives commencent à Villers-Bocage : l'abstention en question L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives à Villers-Bocage. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,03% au premier tour. Au second tour, 46,92% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Villers-Bocage ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 262 personnes en âge de voter au sein de la localité, 19,54% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,21% au premier tour.