Résultat des législatives à Villes-sur-Auzon : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme indispensable au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Si on se penche sur le détail, 231 électeurs de Villes-sur-Auzon ont en effet choisi le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a glané 35,76% des votes devant Raphaël Glucksmann à 14,24% et Valérie Hayer à 10,37%.

14:32 - Villes-sur-Auzon avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle

L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La ville de Villes-sur-Auzon s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste prenait la tête avec 29,32% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,44% et 19,95% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 8,39% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,15%, devant Emmanuel Macron à 46,85%.