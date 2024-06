Résultat des législatives à Vineuil-Saint-Firmin : l'élection 2024 en direct

11:02 - Le poids démographique et économique de Vineuil-Saint-Firmin aux législatives

Dans la ville de Vineuil-Saint-Firmin, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,08%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (74,84%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux important de cadres, représentant 28,57%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,02% et d'une population étrangère de 5,65% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,71%), témoigne d'une population instruite à Vineuil-Saint-Firmin, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.