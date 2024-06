En direct

19:43 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Violay convoité L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Violay, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,84% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,54% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 9,15% à Violay. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Violay Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Violay entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 32% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Violay Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Violay, avec 36,99% des voix (182 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 12,6%, qui avait elle-même devancé la liste de François-Xavier Bellamy avec 10,57%.

14:32 - Violay avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est certainement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 30,84% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Violay. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,55%. L'échec était plus fort encore pour Valérie Pécresse, avec seulement 6,47% des voix pour sa part. Avec 48,22%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,78%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Violay ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Même si le procédé ne donne aucune certitude… Lors des dernières législatives à Violay, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 24,84% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 27,41% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (62,87%). Jean-Pierre Taite conservait donc son avance sur place.

11:02 - Démographie et politique à Violay, un lien étroit Dans la ville de Violay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 45 hab par km² et un taux de chômage de 6,72%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (77,36%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 477 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,49%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Violay mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,81% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Violay L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Violay. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,43% au premier tour et seulement 42,13% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,94% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 79,8% au second tour, c'est-à-dire 782 personnes.