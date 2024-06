Résultat des législatives à Vitry-le-François : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Vitry-le-François, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au moment des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,15% à Vitry-le-François. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vitry-le-François, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 13,19% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Vitry-le-François ? Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais quelques grandes lignes se dégagent… La progression du RN se montre déjà puissante à Vitry-le-François entre le score de Jordan Bardella en 2019 (39,56%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (46,13%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression de quinze points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 46,13% pour le Rassemblement national à Vitry-le-François au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Le résultat de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Vitry-le-François, à 46,13%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 12,49% et Manon Aubry à 9,47%.

14:32 - 36,53% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Vitry-le-François Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La commune de Vitry-le-François avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe de file du Rassemblement national prenait la tête avec 36,53% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,07% et 17,93% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 6,43% des suffrages. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 54,69%, devant Emmanuel Macron à 45,31%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Vitry-le-François ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très scruté. Aux législatives en 2022 à Vitry-le-François, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,97% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 49,41% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (68,88%). Charles de Courson remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Vitry-le-François : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Vitry-le-François, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec 37,55% de population active et une densité de population de 1985 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 21,3% peut agir sur les espérances des habitants en matière de directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1933,91 €/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (22,8%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (12,19%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vitry-le-François mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 11,26% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Vitry-le-François : analyse du taux de participation aux élections législatives L'un des critères principaux des législatives sera sans nul doute le taux de participation à Vitry-le-François. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 62,55% au premier tour. Au second tour, 64,06% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 35,61% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 34,19% au second tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Vitry-le-François.