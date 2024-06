Résultat des législatives à Voisenon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - La liste de Jordan Bardella à 41,89% à Voisenon au début du mois En deux ans, cet équilibre politique a été effacé, en France comme dans beaucoup de villes et communes. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Voisenon, avec 41,89%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 14,99% et Manon Aubry à 8,83%.

14:32 - 29,93% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Voisenon L'élection présidentielle est certainement la référence pour estimer une préférence politique locale. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait rassemblé 27,8% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,93%, suivi donc de Marine Le Pen avec 27,8% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,59%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 43,93% contre 56,07%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de l'élection du jour. Le RN se hissait en première position à Voisenon il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet François Paradol qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 29,10% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de Seine-et-Marne. Aude Luquet (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 59,07%.

11:02 - Voisenon et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Voisenon, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,8% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 330 hab par km² et 48,06% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages détenant au moins une voiture (92,48%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 441 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,05%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,18%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Voisenon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,05% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Voisenon : facteurs et implications Au fil des dernières années, les 1 189 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, sur les 904 personnes en âge de voter à Voisenon, 54,98% étaient allées voter. Le taux de participation était de 54,14% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,73% au premier tour et seulement 45,64% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Voisenon ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,91% dans la commune, contre un taux de participation de 79,56% au premier tour, ce qui représentait 720 personnes.