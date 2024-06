En direct

19:43 - À Vougy, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La Nupes faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 16,42% des voix dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,14% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,43% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 0,95% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 8,74% à Vougy. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total de 15% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 17 points à Vougy Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de résultats. Mais des indices se dégagent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 17 points à Vougy entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Vougy début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Vougy. Le mouvement a convaincu 42,02% des suffrages, contre Valérie Hayer à 12,73% et François-Xavier Bellamy à 9,66%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Vougy au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection suprême qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,64% contre 29,75% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,14% et 6,33% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 48,4% contre 51,6%.

12:32 - À Vougy, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice précieux au moment de l'élection du jour. Avec 22% à Vougy, le RN avait été devancé par les 25,62% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription de la Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 33,20% contre 66,80% pour les vainqueurs. Antoine Vermorel-Marques conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Vougy façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Vougy façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 15,83% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 34,0% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,8%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 616 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,41%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,69%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Vougy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,82% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Etude de l'abstention lors des législatives à Vougy À Vougy, l'un des facteurs déterminants des législatives sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,98% au premier tour et seulement 49,2% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Vougy pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 181 personnes en âge de voter dans la commune, 83,07% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 81,1% au second tour, ce qui représentait 957 personnes. L'inflation dans le pays qui grève les finances des Français combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à modifier les choix que feront les électeurs de Vougy.