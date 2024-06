Résultat des législatives à Voulmentin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une victoire du Rassemblement national à Voulmentin le 9 juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est historique. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler également avisé au moment du scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Voulmentin, avec 36,46%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 17,4% et Raphaël Glucksmann à 8,29%.

14:32 - 34,53% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Voulmentin La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Voulmentin avec 25,64% contre 34,53% pour Emmanuel Macron. Voulmentin n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 12,99% et 5,98% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,9% contre 58,1%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le score de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Voulmentin, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 20,39% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 31,40% pour Jean-Marie Fiévet (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,34%. Jean-Marie Fiévet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Voulmentin et législatives : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et socio-économique de Voulmentin détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des législatives. Dans le village, 20,93% des résidents sont des enfants, et 21,64% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,76%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,75%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,55%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Voulmentin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,79% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Voulmentin L'étude des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Début juin, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 47,09% au niveau de Voulmentin, à comparer avec un taux de participation de 50,25% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,58% au premier tour. Au second tour, 42,87% des votants se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.