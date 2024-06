Que tirer de cette avalanche de chiffres ? Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Warmeriville. La patronne du RN terminait à 35,84% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,33% et 13,24% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 7,38% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 52,27% contre 47,73%.

11:02 - Warmeriville et législatives : démographie, économie et choix électoraux

À Warmeriville, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec 48,76% de population active et une densité de population de 101 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,45% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,84%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 876 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,57%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,53%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Warmeriville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,23% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.