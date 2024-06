En direct

19:50 - À Witry-lès-Reims, quel candidat vont plébisciter les électeurs de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Répondre à cette question est risqué. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait atteint 10,71% à Witry-lès-Reims pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 20% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,41%), de l'EELV Marie Toussaint (4,17%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,08%). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Witry-lès-Reims, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 17,78% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Witry-lès-Reims en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans tous ces résultats. Mais des pistes se distinguent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 36% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Witry-lès-Reims le 9 juin ? Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc également évident au moment du scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste RN portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Witry-lès-Reims, avec 43,38% des électeurs (895 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,95%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,71%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Witry-lès-Reims ? La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 33,72% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Witry-lès-Reims. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,33%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,5% des voix. Avec 48,71%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,29%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel la dernière fois Lors des dernières législatives à Witry-lès-Reims, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 28,76% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 31,23% pour Xavier Albertini (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 61,50%. Xavier Albertini s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Witry-lès-Reims : ce qu'il faut retenir Comment la population de Witry-lès-Reims peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 304 hab/km² et 46,95% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 6,91% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 815 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,17%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Witry-lès-Reims mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,4% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation à Witry-lès-Reims : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera sans nul doute l'étendue de l'abstention à Witry-lès-Reims. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des ménages serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Witry-lès-Reims. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,17% au niveau de l'agglomération, contre une abstention de 23,27% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,07% au premier tour et seulement 57,32% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Witry-lès-Reims cette année ? Quel député remplacera Xavier Albertini dans la 1ère circonscription de la Marne ?