Résultat des législatives à Yvoire : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Dans le détail, 100 votants d'Yvoire se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit 24,15% des voix contre Valérie Hayer à 19,32% et Raphaël Glucksmann à 18,6%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections d'Yvoire ?

Chose rare : le RN avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 14,15% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,28%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,7% et Marine Le Pen avec 14,15%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 32,3% contre 67,7%).