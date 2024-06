Résultat des législatives au Blanc-Mesnil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Au Blanc-Mesnil, qui va bénéficier du score de la Nupes ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion votera pour le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait obtenu 6,19% au Blanc-Mesnil il y a quelques jours. Mais on peut en revanche remonter ce score à 55% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (44,58%), de l'EELV Marie Toussaint (2,36%) ou encore de Léon Deffontaine (3,78%). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, au Blanc-Mesnil, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 37,87% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 55% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 1 point au Blanc-Mesnil Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Si en France, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 15 points aux législative 2024 par rapport à son résultat des précédentes législatives (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella tout proche des 30% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Le Blanc-Mesnil à contre-courant lors des élections du 9 juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi analyser avec précision. Une tempête sans précédent… Même si ce séisme n'a pas frappé toutes les communes ! Avec un score de 22,38% en effet, Bardella a été battu au cours des élections européennes 2024 au Blanc-Mesnil par Manon Aubry avec 44,58% des votes.

14:32 - 52,88% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle au Blanc-Mesnil Avec 14,53%, c'est un score trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen au Blanc-Mesnil au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 52,88% et 16,67% des bulletins exprimés. Le deuxième tour restera synonyme de défaite pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 67,29% contre 32,71% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 au Blanc-Mesnil ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville du Blanc-Mesnil, cumulant 13,63% des votes sur place, contre 37,87% pour Soumya Bourouaha (Nupes). Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Analyse socio-économique du Blanc-Mesnil : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Le Blanc-Mesnil foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 58 257 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 4 185 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 15 078 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (66,99%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 17 051 personnes (29,40%) apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2025,25 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 19,64%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Au Blanc-Mesnil, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Le Blanc-Mesnil : quel était le niveau d'abstention aux précédentes législatives ? L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Pendant les dernières européennes, 27 429 personnes en âge de voter au Blanc-Mesnil s'étaient rendues aux urnes (soit 37,74%), contre une participation de 35,68% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 33,4% au premier tour. Au second tour, 25,74% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 25 982 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 67,66% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 57,61% au deuxième tour, soit 14 982 personnes.