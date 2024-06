La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste menée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 17,36% au Buisson-de-Cadouin pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 31% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,05%), de l'EELV Marie Toussaint (4,93%) ou encore de Léon Deffontaine (4,26%). Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, au Buisson-de-Cadouin, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 26,55% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais des tendances se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections du Buisson-de-Cadouin ?

Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,12% contre 23,36% pour Jean-Luc Mélenchon. L'échec était plus fort encore pour Emmanuel Macron et Jean Lassalle, avec respectivement 22,16% et 7,2% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 48,97% contre 51,03%.