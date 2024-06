Résultat des législatives au Cannet : premiers chiffres de l'élection 2024

Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des indices apparaissent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points au Cannet entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 27% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

C'est certainement l'élection suprême qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 27,46% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 au Cannet. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,91%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 14,02% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,78% contre 50,22%.

11:02 - Démographie et politique au Cannet, un lien étroit

Au Cannet, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Le taux de chômage à 13,54% peut agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 5391 hab par km² et 43,43% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (63,74%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 13 214 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,20% et d'une population étrangère de 11,19% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 14,88%, comme au Cannet, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.