En direct

19:51 - Au Coteau, qui va profiter du vote Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 17,16% des votes dans la localité. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 11,87% au Coteau le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 5,59% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,61% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,24% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 21% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit au Coteau Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 25% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 38,24% au Coteau il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, au Coteau, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 38,24% des votes face à Valérie Hayer à 17,12% et Raphaël Glucksmann à 11,87%. Ce sont ainsi 889 habitants qui l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon au Coteau au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Coteau lors du premier tour de la présidentielle avec 31,91%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,54%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,67% et 7,32% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,31% contre 56,69%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir au Coteau Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 au Coteau, comptant 17,69%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 28,39% des voix. Il en ira de même au second tour, le parti laissant également le binôme Les Républicains finir gagnant.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Coteau Dans la ville du Coteau, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,73%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2038,28 €/mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (22,8%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,63%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Coteau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,7% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives démarrent au Coteau : quel sera le taux d'abstention ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 4 876 inscrits sur les listes électorales du Coteau s'étaient rendus aux urnes (soit 49,24%). Le taux de participation était de 52,48% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,43% au premier tour et seulement 41,2% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année au Coteau ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.