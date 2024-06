Résultat des législatives au Creusot : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 au Creusot convoité La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse est complexe. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, au Creusot, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,68% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,27% au Creusot. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante progression du RN au Creusot Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se monte déjà à 12 points au Creusot entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 28% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi au Creusot le 9 juin ? Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui terminait en tête des élections européennes 2024 au Creusot, avec 36,6% des suffrages exprimés, soit 2218 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 14,7%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 14,27%.

14:32 - 26,95% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 au Creusot Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Le Creusot avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,68%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 26,95% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 23,07% et 5,75% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 43,16% contre 56,84%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives au Creusot Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 au Creusot, comptant 20,63%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 30,98% des voix. Sur la commune du Creusot, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Le Creusot et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville du Creusot, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,12% et une densité de population de 1208 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2190,59 euros/mois peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,74% et d'une population immigrée de 13,43% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction au Creusot mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,92% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives au Creusot ? La participation sera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives au Creusot (71200). La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages pourrait entre autres ramener les habitants du Creusot vers les urnes. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 69,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 67,26% au deuxième tour, c'est-à-dire 8 767 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,8% au premier tour et seulement 39,56% au deuxième tour. Quel député se substituera à Rémy Rebeyrotte dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire ?