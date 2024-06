En direct

19:40 - Quel résultat pour à gauche à la fin de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait glané 9,48% au Grand-Bourg le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 3,09% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,8% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 19% sur place. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, au Grand-Bourg, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 18,74% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 14 points au Grand-Bourg Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces résultats. Mais des éléments se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 14 points au Grand-Bourg entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN au Grand-Bourg le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera certainement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 au Grand-Bourg, avec 42,17% des votes, soit 218 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 9,48%, suivie par François-Xavier Bellamy avec 8,51%.

14:32 - Qui a remporté la présidentielle il y a deux ans au Grand-Bourg ? Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes au Grand-Bourg au cours de la présidentielle avec un score de 28,99% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,03% et 12,9% des voix. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec seulement 8,84% des voix pour sa part. Avec 49,84%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,16%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif donne des indices clés au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives au Grand-Bourg, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,24% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 27,90% pour Jean-Baptiste Moreau (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (59,30%). Jean-Baptiste Moreau s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Le Grand-Bourg : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives au Grand-Bourg comme dans toute la France. Avec ses 16,2% d'agriculteurs pour 1 195 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 94 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 351 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (65,41%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 44,83% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 53,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 451,44 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui au Grand-Bourg contribue à édifier l'avenir de la France.

09:32 - Le Grand-Bourg : quel était le niveau d'abstention aux législatives ? Au cours des scrutins électoraux passés, les 1 232 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, 56,74% des personnes aptes à participer à une élection au Grand-Bourg avaient participé à l'élection. La participation était de 50,48% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,65% au premier tour et seulement 54,39% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017.