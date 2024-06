En direct

19:53 - Les suffrages de la gauche unie observés L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 17,15% au Lamentin. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 19,34% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,83% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 42% sur place. La Nupes était absente par ailleurs aux dernières législatives au Lamentin. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 64,93% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

18:42 - Le Lamentin fait partie des rares secteurs où l'extrême droite na pas gagné de terrain ces 5 dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'on a observé près de 8 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Lamentin semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Une exception à confirmer.

15:31 - Le Rassemblement national dépassé au Lamentin lors des européennes du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Même si tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon. Le trio de tête des dernières élections européennes au Lamentin était en effet le suivant : la liste de Manon Aubry avec 19,34% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,82% et Raphaël Glucksmann avec 17,15%.

14:32 - 55,59% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle au Lamentin La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 au Lamentin que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait rassemblé 13,4% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 55,59%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 14,58% et Marine Le Pen avec 13,4%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 62,7% contre 37,3%).

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 au Lamentin ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune du Lamentin il y a deux ans, lors des législatives, avec 3,57% au premier tour, contre 64,93% pour Fred Samot (Divers gauche), Le Lamentin étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Martinique. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le poids démographique et économique du Lamentin aux élections législatives En pleine campagne électorale législative, Le Lamentin est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 39 641 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 6 257 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 25 689 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (33,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le Lamentin forme une communauté diversifiée, avec ses 869 résidents étrangers, soit 2,19% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2330,03 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,61%, synonyme d'une situation économique tendue. Pour conclure, Le Lamentin incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Le Lamentin : étude du taux d'abstention aux législatives Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 40 099 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, parmi les 27 714 inscrits sur les listes électorales au Lamentin, 88,86% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 85,35% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 80,12% au premier tour. Au deuxième tour, 77,57% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, sur les 27 390 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 53,07% étaient restés chez eux, contre une abstention de 54,26% au premier tour.