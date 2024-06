Alors que tirer de cette avalanche de données ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents semble donc d'autant plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen 2024 au Lion-d'Angers. Le bulletin a cumulé 28,25% des voix, contre Valérie Hayer à 21,89% et Raphaël Glucksmann à 14,34%.

14:32 - Le Lion-d'Angers avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022

La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position au Lion-d'Angers lors du premier tour de la présidentielle avec 37,49%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 20,93%. Le Lion-d'Angers n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 17,16% et 5,44% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 33,04% contre 66,96%.