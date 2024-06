En direct

19:50 - La gauche aussi dans les favoris au May-sur-Èvre pour ces législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 11,33% au May-sur-Èvre. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 4,3% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,87% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 22% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, au May-sur-Èvre, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 21,59% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Une progression notable du RN au May-sur-Èvre Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale au May-sur-Èvre début juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme évident au moment d'analyser le scrutin des législatives. Dans le détail, 449 électeurs du May-sur-Èvre ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a enregistré ainsi 32,19% des voix devant Valérie Hayer à 21,72% et Raphaël Glucksmann à 11,33%.

14:32 - 40,24% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle au May-sur-Èvre L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Le May-sur-Èvre avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,14%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 40,24% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,78% et 4,41% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 32,72% contre 67,28%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce soir au May-sur-Èvre ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN n'a pas convaincu dans la commune du May-sur-Èvre il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 18,94% au premier tour, contre 30,72% pour Nicole Dubre Chirat (Ensemble !), Le May-sur-Èvre votant pour la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Sur la commune du May-sur-Èvre, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections au May-sur-Èvre Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives au May-sur-Èvre comme partout en France. Dotée de 1 735 logements pour 3 839 habitants, la densité de la ville est de 121 hab/km². L'existence de 151 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,44% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 44,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 155 €/an, la commune désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui au May-sur-Èvre contribue à préparer l'avenir français.

09:32 - Le May-sur-Èvre : retour sur l'abstention aux dernières législatives Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 50,78% des électeurs du May-sur-Èvre avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 52,11% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,99% au premier tour et seulement 56,22% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.