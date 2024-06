Résultat des législatives au Pin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un avantage de Bardella au Pin le 9 juin dernier Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Si on se penche sur le détail, 141 votants du Pin ont en effet été séduits par la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 35,07% des suffrages devant Valérie Hayer à 20,15% et François-Xavier Bellamy à 9,2%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon au Pin au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Le Pin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,44%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 41,03% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,22% et 4,33% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 35,59% contre 64,41%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection législative 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune du Pin, récoltant 15,58% des suffrages sur place, contre 39,95% pour Jean-Marie Fiévet (La République en Marche). Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le Pin : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les données démographiques et socio-économiques du Pin mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Dans le bourg, 17,53% des résidents sont des enfants, et 8,43% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,95%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 413 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,85%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,65%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Pin mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,97% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Le Pin : retour sur la participation aux dernières élections législatives Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des dernières européennes, parmi les 799 inscrits sur les listes électorales au Pin, 45,81% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,67% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,66% au premier tour. Au second tour, 52,47% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 17,01% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,67% au deuxième tour.