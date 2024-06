Résultat des législatives au Prêcheur : l'élection 2024 en direct

14:32 - Le Prêcheur avait voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022

Le Prêcheur avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 18,96%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 57,06% des votes. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,27% et 2,23% des voix. Marine Le Pen retournera la tendance au second avec 68,77% contre 31,23% pour Macron.