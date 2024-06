Résultat des législatives à Macouba : l'élection 2024 en direct

Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. 36,11% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Macouba, devant Valérie Hayer à 16,67% et Marion Maréchal à 13,89%. Le mouvement nationaliste s'est arrogé le scrutin avec 26 électeurs de Macouba.

C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Macouba lors du premier tour de la présidentielle avec 47,41%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,56%. Emmanuel Macron et Nathalie Arthaud devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 10% et 3,7% des voix. Mais la patronne du RN s'imposera finalement au second avec 75,46% contre 24,54% pour Macron.