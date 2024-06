En direct

19:52 - Les électeurs de la Nupes observés Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Saint-Joseph. C'est Marcellin Nadeau (Régionaliste) qui l'emportait au premier tour, avec 51,16% des suffrages. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Marcellin Nadeau (Régionaliste ) qui l'emportait. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 15,4% à Saint-Joseph pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 39% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national n'a pas séduit plus d'électeurs à Saint-Joseph Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des indices se distinguent… On note que Saint-Joseph compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 17,87% lors du vote européen du 9 juin contre 17,88% il y a cinq ans. Une situation très différente visiblement de ce qui est apparu à l'échelle nationale, avec environ huit points gagnés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Saint-Joseph début juin ? Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui arrive maintenant. Si on se penche sur le détail, 203 électeurs de Saint-Joseph ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, a cumulé 17,87% des votes devant Manon Aubry à 17,34% et Raphaël Glucksmann à 15,4%.

14:32 - 53,27% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Saint-Joseph Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Saint-Joseph que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La leader du parti avait accumulé 14,69% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 53,27%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 15,07% et Marine Le Pen avec 14,69%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,2% contre 35,8%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Joseph ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les élections législatives 2022 à Saint-Joseph ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 6,57% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Martinique, alors que les candidats Régionaliste cumuleront 51,16% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Saint-Joseph : élections législatives et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Joseph est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 135 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 310 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 4 726 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (67,26%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 189 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2257,95 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 23,15%, annonçant une situation économique instable. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Joseph écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Participation à Saint-Joseph : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Joseph (97212), la participation sera l'une des grandes inconnues des législatives. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 84,59% au premier tour et seulement 80,9% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 56,57% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 54,38% au second tour. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?