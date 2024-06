En direct

19:52 - À Sainte-Marie, qui vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Sainte-Marie. C'est pourtant un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 59,44% des suffrages. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est Marcellin Nadeau (Régionaliste ) qui l'emportaitLa liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 14,13% à Sainte-Marie pour les élections continentales. Mais ce sont 34% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (15,38%), de l'EELV Marie Toussaint (4,08%) et enfin de Léon Deffontaine (1,88%).

18:42 - Jusqu'où ira le RN à Sainte-Marie lors des législatives ? Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des tendances apparaissent… Si en France entière, les intentions de vote chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de quinze points aux législative 2024 par rapport à son score des législatives 2022 (ce qui amènerait le parti de Jordan Bardella à environ 20% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Sainte-Marie L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Dans le détail, 299 votants de Sainte-Marie se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, glanait 23,47% des votes devant Valérie Hayer à 18,84% et Manon Aubry à 15,38%.

14:32 - Sainte-Marie avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la référence pour jauger une préférence politique locale. Point à retenir : le RN avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La cheffe du mouvement avait engrangé 17,5% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 50,32%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 17,8% et Marine Le Pen avec 17,5%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,65% contre 35,35%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Sainte-Marie ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les législatives 2022 à Sainte-Marie ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 2,37% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Martinique, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 59,44% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Sainte-Marie : ce qu'il faut savoir A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Sainte-Marie fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 14 650 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 130 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (51,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Sainte-Marie forme une communauté diversifiée, avec ses 125 résidents étrangers, soit 0,84% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1968,13 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 27,9%, révélant une situation économique fragile. À Sainte-Marie, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Election à Sainte-Marie : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 14 834 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 90,72% dans la commune de Sainte-Marie. L'abstention était de 86,44% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 80,05% au premier tour et seulement 77,29% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.