19:52 - À Schœlcher, qui va tirer parti du vote Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 19,36% à Schœlcher. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 45% sur place. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs lors des législatives précédentes à Schœlcher. Mais c'est bien un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 51,85% des suffrages. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est Marcellin Nadeau (Régionaliste ) qui l'emportait

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 1 point à Schœlcher Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote dessinent une progression du Rassemblement national à près de 15 points de plus aux législative 2024 en comparaison de son score des dernières législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 19% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - Le RN battu à Schœlcher lors des européennes 2024 Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. À Schœlcher, les dernières européennes donnaient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 22,17% des suffrages exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,36%. En troisième position se trouvait Manon Aubry avec 18,1%.

14:32 - 51,3% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Schœlcher C'est probablement le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 9,95%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Schœlcher au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 51,3% et 20,06% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 48,46% contre 51,54%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Schœlcher ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Schœlcher en 2022, lors des élections législatives, avec 4,27% au premier tour, contre 51,85% pour Marcellin Nadeau (Divers gauche), Schœlcher votant pour la 2ème circonscription de la Martinique. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Schœlcher : ce qu'il faut savoir Comment les électeurs de Schœlcher peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,25% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 45,95% de population active et une densité de population de 940 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (64,56%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 935 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (39,7%) et le nombre de résidences HLM (14,41% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Le taux d'étudiants, de 9,34% à Schœlcher, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Abstention à Schœlcher : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif à Schœlcher (97233). Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 74,28% au premier tour et seulement 72,23% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Schœlcher cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 15 278 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 45,88% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 45,68% au deuxième tour. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?