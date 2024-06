Résultat des législatives au Vésinet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, au Vésinet, le binôme Nupes avait en effet glané 13,97% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 13,74% au Vésinet. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Au Vésinet, des candidats RN favoris ? Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national vue des dernières européennes à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à environ 12% au Vésinet. Un verdict qui paraît logique compte tenu des électeurs également conquis par le parti dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Un cas particulier pour Le Vésinet lors des élections européennes Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler une évidence au moment du scrutin de ce 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté au Vésinet lors des élections européennes 2024, avec 25,63% des bulletins. La liste surpassait alors celle de François-Xavier Bellamy avec 19,94% dans la cité. Raphaël Glucksmann échouait troisième, avec 13,74%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron au Vésinet lors de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection suprême qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune du Vésinet avait offert à Marine Le Pen 7,14% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse avaient devancé cette fois la fille de Jean-Marie Le Pen avec 44,07% et 14,15% des voix. Et La patronne du RN échouait aussi au second tour avec 20,02% contre 79,98%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives 2022 au Vésinet Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera une des clés au niveau local pour ces élections 2024. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune du Vésinet en 2022, lors des législatives, avec 4,63% au premier tour, contre 42,95% pour Yaël Braun-Pivet (La République en Marche), Le Vésinet étant partie intégrante de la 5ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (78,82% contre 21,18% pour le RN). Yaël Braun-Pivet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales au Vésinet : ce qu'il faut retenir La démographie et le contexte socio-économique du Vésinet façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 7,27% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec une densité de population de 3176 hab/km² et 43,4% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage important de cadres, représentant 56,8%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,89% et d'une population immigrée de 13,33% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,0% au Vésinet, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Participation au Vésinet : quelles perspectives pour les législatives ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 64,94% des inscrits sur les listes électorales du Vésinet. Le taux de participation était de 64,21% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 61,34% au premier tour. Au second tour, 57,41% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Vésinet ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.