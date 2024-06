Résultat des législatives aux Ageux : l'élection 2024 en direct

Le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement français. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un bon résultat aux Ageux. On retrouvait en effet Tristan Szyszka en tête au premier tour, avec 35,14% dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de l'Oise. Mais c'est finalement Maxime Minot (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs des Ageux au second tour, avec 64,85%.

11:02 - Les Ageux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Devant le bureau de vote des Ageux, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 145 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 48 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,05% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 39,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 47,89% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 737,41 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui aux Ageux participe à l'histoire du pays.