Résultat des législatives aux Loges-en-Josas : l'élection 2024 en direct

11:02 - Démographie et politique aux Loges-en-Josas, un lien étroit

Dans la commune des Loges-en-Josas, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,63%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (73,52%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 55,03%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 5,60% et d'une population immigrée de 9,51% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,67% aux Loges-en-Josas, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.