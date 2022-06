Résultat des législatives à Strasbourg - Election 2022 (67000) [EN DIRECT]

12/06/22 01:46

Résultat des élections législatives 2022 à Strasbourg

Les élections législatives 2022 auront lieu à Strasbourg comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats aux législatives à Strasbourg

Candidats dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Louise Fève Divers extrême gauche Yamina Grosjean Divers Jamal Rouchdi Divers Elena Christmann Reconquête ! Sandra Regol Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Karmann Régionaliste Sylvain Courcoux Divers Elisa Blache Divers extrême gauche Alain Fontanel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Lionel Sauner Ecologistes Tamara Volokhova Rassemblement National Éric Elkouby Divers gauche Albéric Barret Divers Jérémy Govi Divers gauche Frédéric Seigle-Murandi Divers Nawal Hafed Ecologistes Audrey Rozenhaft Les Républicains

Candidats dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Déborah Goulet Ecologistes Fabienne Schnitzler Ecologistes Emmanuel Fernandes Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Richard Divers extrême gauche Sylvain Waserman Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jamal Boussif Divers Thibaut Vinci Parti radical de gauche Cendrine Diemunsch Régionaliste Alexandre Wolf Samaloussi Les Républicains Margarethe Leonhart-Gruber Ecologistes Armèle Bennes Divers Hombeline Du Parc Rassemblement National Nelly Caminade Reconquête ! Alexandre Grandjean Divers

Candidats dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Valentin Plichon Divers Imene Sfaxi Les Républicains Virginie Wetzel Droite souverainiste Sébastien Mas Nouvelle union populaire écologique et sociale Cindy Bernhardt Divers Joëlle Gaubert Reconquête ! Stéphanie Dô Rassemblement National Chantal Cutajar Ecologistes Denise Grandmougin Divers extrême gauche Capucine Gautheron Régionaliste Hicham Hamza Divers Bruno Studer Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patricia Noel Ecologistes

Législatives 2022 à Strasbourg : les enjeux

Comme partout en France, les 287 532 habitants de Strasbourg (67000) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 35.48% des votes au premier tour à Strasbourg. Le président du parti La France Insoumise avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 30.19% et 11.06% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 77.65% des suffrages face à Marine Le Pen (22.35%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la confiance des votants de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ?