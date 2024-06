Résultat des législatives à Terre-de-Haut : l'élection 2024 en direct

09:01 - Bureaux de vote à Terre-de-Haut : les horaires d'ouverture

Les 3 bureaux de vote de la commune de Terre-de-Haut (de 2 Place Hazier du Buisson - Mairie - Salle des Deliberations - Mairie à Allée de La Petite Anse - Bâtiment Communal Omsc - Place des Heros) ferment à 19 heures. Ce dimanche 30 juin 2024, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les nombreux candidats attendus, quelle alliance politique parviendra à se démarquer lors de ces législatives à Terre-de-Haut ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.