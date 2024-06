Résultat des législatives à Val en Vignes : l'élection 2024 en direct

08:59 - Législatives à Val en Vignes : les horaires des bureaux de vote

En ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Val en Vignes se sont déplacés pour les européennes. Lors des précédentes législatives, il y a deux ans, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a remporté 131 sièges à l'Assemblée, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. A nouveau, il y aura deux tours pour se décider parmi les candidatures des différentes unions politiques à Val en Vignes (79150), comme dans toute la France. Pour voter, les citoyens de la localité seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Val en Vignes (de Mairie à Mairie Deleguee). Vous retrouverez les résultats à Val en Vignes ici dès 20 heures.