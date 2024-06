Résultat des législatives à Blainville-Crevon : l'élection 2024 en direct

08:58 - Législatives à Blainville-Crevon : les horaires du bureau de vote

Ce dimanche, les 984 votants de Blainville-Crevon ont déjà glissé leur dernier bulletin dans une urne électorale il y a trois semaines, à l'occasion des européennes qui ont vu la victoire du RN. Lors des précédentes élections législatives, il y a deux ans, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a obtenu 131 sièges à l'Assemblée, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de l'extrême-droite, de la coalition de la majorité parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Blainville-Crevon ? A noter que l'unique bureau de vote de la localité de Blainville-Crevon ferme ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Cliquez sur 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections législatives à Blainville-Crevon dès leur parution.