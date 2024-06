Résultat des législatives à Bonnieux : l'élection 2024 en direct

09:00 - Jusqu'à quelle heure voter à Bonnieux (84480) ?

Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Bonnieux. Les législatives 2024 sont l'occasion pour les 1 034 votants de Bonnieux de se prononcer sur la manière dont est géré l'Hexagone. Dans le cas où le bloc de gauche ou l'extrême-droite obtiendrait la majorité à l'Assemblée législative, une cohabitation pourrait subvenir, obligeant le président à nommer un Premier ministre issu de l'opposition pour gouverner. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle alliance politique tirera son épingle du jeu au cours de ces législatives à Bonnieux ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.