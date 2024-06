Résultat des législatives à Cuisery : l'élection 2024 en direct

08:58 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Cuisery

Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la localité sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Cuisery. Ce 30 juin 2024, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Cuisery ont participé aux européennes qui ont vu la victoire du Rassemblement national. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, 89 sièges de députés avaient été attribués au RN à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de la majorité présidentielle, du Rassemblement national parviendra à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la localité ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.