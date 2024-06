Résultat des législatives à Gouvernes : l'élection 2024 en direct

08:59 - Jusqu'à quelle heure voter à Gouvernes ?

Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Gouvernes. En ce dimanche, les 926 électeurs de Gouvernes se sont déjà déplacés pour un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des européennes marquées par la victoire du Rassemblement national. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a remporté 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que le parti de Jordan Bardella en recueillait 89. Deux tours sont organisés pour choisir parmi les candidatures des différentes factions politiques à Gouvernes, comme dans toute la France. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.