Résultat des législatives à Hénouville : l'élection 2024 en direct

08:58 - Les législatives à Hénouville ont lieu aujourd'hui

Des législatives se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle alliance politique sortira gagnante de ces élections législatives à Hénouville ? Il est important de souligner que les horaires d’ouverture du bureau de vote d'Hénouville sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Cette page affichera les résultats à Hénouville dès 20h.