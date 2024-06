Résultat des législatives à Lévis-Saint-Nom : l'élection 2024 en direct

08:59 - Bureau de vote de Lévis-Saint-Nom : les horaires d'ouverture

Des élections législatives se déroulent ce dimanche à Lévis-Saint-Nom. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 représentants de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. Pour rappel, les élections législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 2ème circonscription des Yvelines, qui réussira à obtenir le plus de suffrages à Lévis-Saint-Nom (78320) ? L'unique bureau de vote de la commune de Lévis-Saint-Nom est ouvert de 8 heures à 20 heures pour permettre aux électeurs de décider.