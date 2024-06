Résultat des législatives à Loisin : l'élection 2024 en direct

08:58 - Premier tour des législatives à Loisin : horaires du bureau de vote

Pour voter, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Loisin. Des législatives se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Les élections législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les liste en présence dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre de votants de la ville ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.