Résultat des législatives 2024 à Machilly (74140) – 2e tour [PUBLIE]

21:10 - À Machilly, quels seront les reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois a accumulé les votes des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle du pays, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,35% des votes à Machilly. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a vigoureusement progressé à Machilly en 2 ans Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. En faisant une projection sommaire, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Machilly Le résultat obtenu par le RN sera en conséquence très commenté au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Machilly, comptant 15,05%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 26,96% des voix. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin, avec 64,55%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,45%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Magalie Luho (Rassemblement National) a recueilli 36,35% des voix à Machilly le 30 juin dernier, lors du 1er tour de l'élection législative. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) et Dominique Lachenal (Union de la gauche) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 35,38% et 21,35% des électeurs dans la ville. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Virginie Duby-Muller qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 37,25% devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%. Le classement du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Machilly ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Les chiffres montrent une participation de 65,95% au premier round des législatives 2024 à Machilly, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 795 personnes aptes à voter à Machilly s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir (soit 51,32%), contre une participation de 43,23% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation peut-elle baisser lors du 2e tour des législatives 2024 à Machilly ? À Machilly, l'une des clés de ces législatives 2024 est indéniablement l'ampleur de l'abstention. Le pourcentage de votants à Machilly pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 65,95%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,91% au premier tour et 39,77% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,7% dans la ville, contre un taux de participation de 75,77% au deuxième tour, soit 594 personnes. La perte de confiance dans les partis traditionnels est de nature à modifier les décisions que prendront les habitants de Machilly.

17:29 - Le poids démographique et économique de Machilly aux législatives La composition démographique et le contexte socio-économique de Machilly contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,18%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (76,63%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 322 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,03% et d'une population étrangère de 14,40% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Machilly mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,38% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.