Résultat des législatives à Marseille - Election 2022 (13000)

11/06/22 19:13

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marseille comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.

Qui sont les députés de Marseille, arrondissement par arrondissement ? Linternaute vous propose d'apprendre à connaître vos députés et fait la synthèse de leurs votes sur des principales réformes d'Emmanuel Macron. Sélectionnez un arrondissement dans la liste ci-dessous pour connaître son ou sa député(e). Pour en savoir plus : voir la méthodologie

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Marseille (Bouches-du-Rhône) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. La gauche rassemblée recevra-t-elle la majorité des voix des votants de cette ville à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 31.1% des voix au premier tour à Marseille, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 22.6% et 20.9% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour avec 59.8% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 40.2% des votes.