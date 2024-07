Résultat des législatives 2024 à Allauch : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Analyse socio-économique d'Allauch : perspectives électorales

A mi-chemin des élections législatives, Allauch regorge de diversité et d'activités. Avec ses 21 490 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 819 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,14%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 252 personnes (1,17%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 8,96%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 096 € par an. À Allauch, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.