Résultat des législatives 2024 à Plan-de-Cuques : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Plan-de-Cuques ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Plan-de-Cuques était de 30,6%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 916 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,8% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 24,24% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,97% au premier tour et 56,6% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Plan-de-Cuques ce soir ? Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national sont notamment susceptibles de ramener les électeurs de Plan-de-Cuques dans les isoloirs.

17:29 - Les données démographiques de Plan-de-Cuques révèlent les tendances électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Plan-de-Cuques montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 14,63% des résidents sont des enfants, et 14,03% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 872 €/an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 4 569 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,05%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,56%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Plan-de-Cuques mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,39% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.