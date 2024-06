Résultat des législatives à Maulévrier-Sainte-Gertrude : l'élection 2024 en direct

08:58 - Premier tour des législatives à Maulévrier-Sainte-Gertrude : horaires du bureau de vote

Pour voter, les électeurs de la commune peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Maulévrier-Sainte-Gertrude. Les élections législatives offrent la possibilité aux 819 électeurs de Maulévrier-Sainte-Gertrude de se faire entendre sur les défis qui concernent leur pays. Dans le cas où le Nouveau Front populaire ou le RN obtiendrait une majorité de sièges à l'Assemblée, une cohabitation pourrait advenir, obligeant le président de la République à nommer un Premier ministre issu de l'opposition pour gouverner. Il y aura deux tours pour choisir entre les candidats des différentes factions politiques à Maulévrier-Sainte-Gertrude, comme dans la France entière. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.