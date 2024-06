Résultat des législatives à Messy : l'élection 2024 en direct

08:59 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Messy ?

Le premier tour des législatives se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les 577 représentants de l'Assemblée législative. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Nouveau Front populaire, du bloc de l'extrême-droite, du bloc présidentiel arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Messy ? Pour voter, les votants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Messy. Cette page affichera les résultats à Messy dès 20h.