Résultat des législatives à Moussy-le-Vieux : l'élection 2024 en direct

08:59 - Bureau de vote de Moussy-le-Vieux : les horaires d'ouverture

Le premier tour des élections législatives 2024 se déroule ce dimanche à Moussy-le-Vieux. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 députés de l'Assemblée nationale. En 2022, les élections législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un deuxième mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de l'extrême-droite, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), de la majorité présidentielle réussira à convaincre le plus grand nombre de citoyens de la commune ? Sachez également que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Moussy-le-Vieux sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Les résultats à Moussy-le-Vieux seront en ligne sur cette page dès 20 heures.